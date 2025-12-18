 
Nike Air Force 1 '07 女子空军一号运动鞋 - 黑/黑/黑/黑

¥799
设计你的 Nike By You 专属定制产品
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Air Force 1 '07 女子空军一号运动鞋焕新打造经典篮球鞋，演绎人们所熟知的特色：利落皮革和大胆配色，令人耳目一新。巧妙厚底设计，塑就恰到好处的增高效果。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑/黑
  • 款式： DD8959-001

Nike Air Force 1 '07

其他细节

  • 优质鞋面搭配缝制覆面，柔软耐穿
  • Nike Air 缓震配置专为篮球鞋打造，实现轻盈舒适的日常穿着体验
  • 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 鞋头打孔设计
Air Force 1 起源

1982 年，AF1 作为首款搭载 Nike Air 缓震配置的篮球鞋面世，在篮球领域掀起了一场巨大变革，很快便吸引全世界关注的目光。今天，Air Force 1 依然沿袭原版设计，为球员带来改写运动鞋历史的柔软且富有弹性的缓震体验。

