Nike Air Force 1 '07
女子空军一号运动鞋
¥799
Nike Air Force 1 '07 女子空军一号运动鞋焕新打造经典篮球鞋，演绎人们所熟知的特色：利落皮革和大胆配色，令人耳目一新。巧妙厚底设计，塑就恰到好处的增高效果。
- 显示颜色： 黑/黑/黑/黑
- 款式： DD8959-001
其他细节
- 优质鞋面搭配缝制覆面，柔软耐穿
- Nike Air 缓震配置专为篮球鞋打造，实现轻盈舒适的日常穿着体验
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 鞋头打孔设计
Air Force 1 起源
1982 年，AF1 作为首款搭载 Nike Air 缓震配置的篮球鞋面世，在篮球领域掀起了一场巨大变革，很快便吸引全世界关注的目光。今天，Air Force 1 依然沿袭原版设计，为球员带来改写运动鞋历史的柔软且富有弹性的缓震体验。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
