Nike Air Force 1 '07 女子空军一号运动鞋焕新打造经典篮球鞋，演绎人们所熟知的特色：利落皮革和大胆配色，令人耳目一新。巧妙厚底设计，塑就恰到好处的增高效果。

1982 年，AF1 作为首款搭载 Nike Air 缓震配置的篮球鞋面世，在篮球领域掀起了一场巨大变革，很快便吸引全世界关注的目光。今天，Air Force 1 依然沿袭原版设计，为球员带来改写运动鞋历史的柔软且富有弹性的缓震体验。

该产品 100 配色的鞋面采用了牛皮革与牛剖层革材料，因批次不同，鞋盒合格证上的帮面材质信息有“牛皮革”与“牛皮革/牛剖层革”两个印刷版本。随机发货，敬请注意，并请酌情选购！

视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。

