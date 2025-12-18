Nike Air Force 1 '07
女子空军一号运动鞋
¥799
Nike Air Force 1 '07 女子空军一号运动鞋焕新打造经典篮球鞋，演绎人们所熟知的特色：利落皮革和大胆配色，令人耳目一新。巧妙厚底设计，塑就恰到好处的增高效果。
- 显示颜色： 白色/白色/白色/黑
- 款式： DD8959-103
其他细节
- 优质鞋面搭配缝制覆面，柔软耐穿
- Nike Air 缓震配置专为篮球鞋打造，实现轻盈舒适的日常穿着体验
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 鞋头打孔设计
- 显示颜色： 白色/白色/白色/黑
- 款式： DD8959-103
Air Force 1 起源
1982 年，AF1 作为首款搭载 Nike Air 缓震配置的篮球鞋面世，在篮球领域掀起了一场巨大变革，很快便吸引全世界关注的目光。今天，Air Force 1 依然沿袭原版设计，为球员带来改写运动鞋历史的柔软且富有弹性的缓震体验。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。
该产品 100 配色的鞋面采用了牛皮革与牛剖层革材料，因批次不同，鞋盒合格证上的帮面材质信息有“牛皮革”与“牛皮革/牛剖层革”两个印刷版本。随机发货，敬请注意，并请酌情选购！
- 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
