舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。 Nike Air Force 1 '07 女子空军一号运动鞋采用耐穿皮革，结合经典版型。 精致的金属元素装饰搭配后跟豹纹印花，尽显个性风采。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

