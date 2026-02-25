 
Nike Air Force 1 '07 女子空军一号运动鞋 - 砂岩灰粉/白色/金属银/麦芽黄

Nike Air Force 1 '07

女子空军一号运动鞋

22% 折让
设计你的 Nike By You 专属定制产品

舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 '07 女子空军一号运动鞋以仿灯芯绒设计搭配经典版型，缔造舒适休闲外观。


  • 显示颜色： 砂岩灰粉/白色/金属银/麦芽黄
  • 款式： IM6533-602

其他细节

  • 皮革鞋面结合鞋头打孔设计，透气舒适
  • Nike Air 缓震系统，塑就轻盈舒适的日常穿着体验
  • 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力

产品细节

  • 低帮版型
  • 加垫鞋口
  • 泡绵中底
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
    • 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。