 
Nike Air Force 1 '07 情人节系列女子空军一号运动鞋 - 帆白/帆白/浅军械蓝/砂岩灰粉

Nike Air Force 1 '07

情人节系列女子空军一号运动鞋

¥899
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 '07 情人节系列女子空军一号运动鞋以织物、皮革和合成材质组合鞋面搭配经典版型，造型利落简约。


  • 显示颜色： 帆白/帆白/浅军械蓝/砂岩灰粉
  • 款式： IQ4937-161

其他细节

  • 织物、皮革和合成材质组合鞋面搭配鞋头打孔设计，透气且舒适
  • Nike Air 缓震配置，轻盈缓震
  • 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 后跟蝴蝶结细节
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。