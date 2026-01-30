Nike Air Force 1 '07

¥719 ¥799 10% 折让

穿上 Nike Air Force 1 '07 男子空军一号运动鞋，尽显不凡型格。该鞋款采用利落皮革搭配出众色调，令人一见倾心。Nike Air 缓震配置为我们带来熟知且钟爱的舒适感受，塑就愉悦迈步体验。

Air Force 1

Air Force 1 作为篮球鞋佳选首次亮相于 1982 年，并在 90 年代开始崭露头角。经典的全白 AF1 呈现简约外观，无论在球场还是在街头均备受追崇。Air Force 1 从嘻哈文化中汲取灵感，推出各式特别联名款和不同配色版本，成为广受青睐的经典运动鞋。该基本款至今已经过 2000 余次迭代革新，对时尚、音乐和运动鞋文化均产生了巨大的影响。