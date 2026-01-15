Nike Air Force 1 '07
男子空军一号运动鞋
¥899
舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 '07 男子空军一号运动鞋以织物和皮革组合鞋面搭配经典版型，造型利落简约。
- 显示颜色： 煤黑/铁灰/浅矿石紫/黑
- 款式： IQ0614-060
其他细节
- 织物和皮革组合鞋面，舒适耐穿
- Nike Air 缓震配置，轻盈缓震
- 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力
产品细节
- 加垫鞋口
