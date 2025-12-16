 
Nike Air Force 1 '07 马年限定脱缰系列新年款男子空军一号运动鞋 - 幻影灰白/帆白/幻影灰白/白色

Nike Air Force 1 '07 马年限定脱缰系列

新年款男子空军一号运动鞋

¥899

即将推出

Nike Air Force 1 '07 马年限定脱缰系列新年款男子空军一号运动鞋致敬代表勇气、财富和荣誉的骏马，喜迎农历新年。后跟饰有飞马祥云图案，旨在庆贺马年。这款 AF1 沿袭经典版型，采用天然皮革与合成材质组合鞋面。


  • 显示颜色： 幻影灰白/帆白/幻影灰白/白色
  • 款式： IQ1119-011

Nike Air Force 1 '07 马年限定脱缰系列

¥899

Nike Air Force 1 '07 马年限定脱缰系列新年款男子空军一号运动鞋致敬代表勇气、财富和荣誉的骏马，喜迎农历新年。后跟饰有飞马祥云图案，旨在庆贺马年。这款 AF1 沿袭经典版型，采用天然皮革与合成材质组合鞋面。

其他细节

  • 天然皮革与合成材质组合鞋面结合鞋头打孔设计，透气舒适
  • Nike Air 缓震配置，轻盈缓震
  • 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 泡绵中底
  • 显示颜色： 幻影灰白/帆白/幻影灰白/白色
  • 款式： IQ1119-011

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。