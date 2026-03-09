Nike Air Force 1 '07 LX
女子空军一号运动鞋
¥849
Nike Air Force 1 '07 LX 女子空军一号运动鞋焕新元年款篮球鞋，演绎人们所熟知的特色：利落皮革和大胆配色，令人耳目一新。
- 显示颜色： 白色/皇家蓝/黑/白色
- 款式： CT1990-100
传世风尚，精致典雅
其他细节
- 鞋垫图案和后跟标志，旨在向运动带来的姐妹情谊致敬
- 皮革与合成材质组合鞋面，缔造传统风范，带来出色耐穿性和支撑力
- Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现轻盈舒适的日常穿着体验
- 低帮版型，塑就简洁利落外观
- 加垫鞋口，营造柔软舒适体验
产品细节
- 泡绵中底
- 鞋头透气孔设计
Air Force 1 起源
1982 年，AF1 作为首款搭载 Nike Air 配置的篮球鞋面世，在篮球领域掀起了一场巨大变革，很快便吸引全世界关注的目光。今天，Air Force 1 依然坚持为球员带来改写运动鞋历史的柔软、弹性十足的缓震性能。
