Nike Air Force 1 '07 Essential
女子空军一号运动鞋
¥799
Nike Air Force 1 '07 Essential 女子空军一号运动鞋经典舒适，利落有型。饰有迷你刺绣耐克勾，焕新演绎经典篮球鞋。沿袭 20 世纪 80 年代复古版型和隐藏式 Nike Air 缓震配置，彰显 AF1 传奇风范。即刻上脚，火力全开。
- 显示颜色： 帆白/黑/帆白
- 款式： HF1058-133
其他细节
- 皮革与合成材质，搭配牢固缝线和包边设计，塑就浑然一体的造型，经久耐穿
- Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现非凡舒适脚感
- 低帮加垫鞋口，造型利落，质感出众
- 橡胶鞋底搭配经典篮球圆形支点设计，铸就出众抓地力与耐穿性
产品细节
Air Force 1
Air Force 1 作为篮球鞋佳选首次亮相于 1982 年，并在 90 年代开始崭露头角。经典的全白 AF1 呈现简约外观，无论在球场还是在街头均备受追崇。Air Force 1 从嘻哈文化中汲取灵感，推出各式特别联名款和不同配色版本，成为广受青睐的经典运动鞋。该基本款至今已经过 2000 余次迭代革新，对时尚、音乐和运动鞋文化均产生了巨大的影响。
