Air Force 1 '07 Low SE
女子空军一号运动鞋
16% 折让
Air Force 1 '07 Low SE 女子空军一号运动鞋采用柔软皮革，并采用撞色设计。两个耐克勾标志（大号耐克勾标志采用顺滑皮革，小号耐克勾标志采用金属色元素）为经典运动鞋增添纹理和时尚气息。
- 显示颜色： 砂岩灰粉/泡沫粉/金属色/白色
- 款式： IQ9964-600
其他细节
- 皮革鞋面结合鞋头打孔设计，透气舒适
- Nike Air 缓震配置，轻盈缓震
- 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力
产品细节
