Nike Air Force 1 '07 LV8
男子空军一号运动鞋
¥899
舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 '07 LV8 男子空军一号运动鞋采用皮革与织物组合材料，结合 80 年代经典结构和巧妙厚底设计，塑就经典街头风范。
- 显示颜色： 幻影灰白/浅土褐/煤黑/幻影灰白
- 款式： IM6002-030
其他细节
- 皮革与织物组合鞋面结合鞋头打孔设计，透气舒适
- Nike Air 缓震配置，轻盈缓震
- 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力
产品细节
- 低帮版型
- 加垫鞋口
- 泡绵中底
