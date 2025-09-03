 
Nike Air Force 1 '07 LV8 男子空军一号运动鞋 - 中灰/黑/煤黑

Nike Air Force 1 '07 LV8

男子空军一号运动鞋

¥949

售罄：

此配色当前无货

Nike Air Force 1 '07 LV8 男子空军一号运动鞋携炽烈锋芒席卷而来。铆钉加固的鞋舌标签、凹凸不平的耐克勾、经做旧处理的鞋面与鞋底——每一处细节都彰显着它历经千锤百炼，却依旧无惧未来的硬核姿态。


  • 显示颜色： 中灰/黑/煤黑
  • 款式： IH4965-254

Nike Air Force 1 '07 LV8

¥949

Nike Air Force 1 '07 LV8 男子空军一号运动鞋携炽烈锋芒席卷而来。铆钉加固的鞋舌标签、凹凸不平的耐克勾、经做旧处理的鞋面与鞋底——每一处细节都彰显着它历经千锤百炼，却依旧无惧未来的硬核姿态。

其他细节

  • 天然皮革制成耐穿鞋面，经做旧处理，塑就柔软质感
  • Nike Air 缓震配置，缔造非凡舒适脚感
  • 低帮加垫鞋口，造型利落，质感出众
  • 橡胶鞋底采用全包边缝线设计，塑就出众耐穿性

产品细节

  • 显示颜色： 中灰/黑/煤黑
  • 款式： IH4965-254

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。