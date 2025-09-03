Nike Air Force 1 '07 LV8
男子空军一号运动鞋
¥949
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Force 1 '07 LV8 男子空军一号运动鞋携炽烈锋芒席卷而来。铆钉加固的鞋舌标签、凹凸不平的耐克勾、经做旧处理的鞋面与鞋底——每一处细节都彰显着它历经千锤百炼，却依旧无惧未来的硬核姿态。
- 显示颜色： 中灰/黑/煤黑
- 款式： IH4965-254
其他细节
- 天然皮革制成耐穿鞋面，经做旧处理，塑就柔软质感
- Nike Air 缓震配置，缔造非凡舒适脚感
- 低帮加垫鞋口，造型利落，质感出众
- 橡胶鞋底采用全包边缝线设计，塑就出众耐穿性
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
