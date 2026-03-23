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Nike Air Force 1 '07 LV8 美国足球队款男子空军一号运动鞋 - 白色/大学红/大学红/深藏青

Nike Air Force 1 '07 LV8

美国足球队款男子空军一号运动鞋

¥849
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以标志性的街头风格力挺美国足球，在这项运动的盛大舞台上尽情表达热爱。Nike Air Force 1 '07 LV8 美国足球队款男子空军一号运动鞋采用经典的 80 年代结构、精致厚底和顺滑皮革鞋面。与其他款式不同的是，这款鞋子采用红、白、蓝三色，并饰有美国足球队的队徽。


  • 显示颜色： 白色/大学红/大学红/深藏青
  • 款式： IQ0407-100

Nike Air Force 1 '07 LV8

¥849

以标志性的街头风格力挺美国足球，在这项运动的盛大舞台上尽情表达热爱。Nike Air Force 1 '07 LV8 美国足球队款男子空军一号运动鞋采用经典的 80 年代结构、精致厚底和顺滑皮革鞋面。与其他款式不同的是，这款鞋子采用红、白、蓝三色，并饰有美国足球队的队徽。

其他细节

  • 皮革与合成材质组合鞋面结合鞋头打孔设计，透气舒适
  • 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 泡棉中底
  • 显示颜色： 白色/大学红/大学红/深藏青
  • 款式： IQ0407-100

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