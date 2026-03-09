Nike Air Force 1 '07 Next Nature
女子空军一号运动鞋板鞋
12% 折让
Nike Air Force 1 '07 Next Nature 女子空军一号运动鞋焕新演绎经典篮球鞋，打造为人熟知的特色：利落材料、醒目配色和恰到好处的亮泽效果，令你型格出众。
- 显示颜色： 白色/元素粉
- 款式： DC9486-111
Nike Air Force 1 '07 Next Nature
12% 折让
Nike Air Force 1 '07 Next Nature 女子空军一号运动鞋焕新演绎经典篮球鞋，打造为人熟知的特色：利落材料、醒目配色和恰到好处的亮泽效果，令你型格出众。
其他细节
- 合成材质鞋面增添柔软质感和复古韵味
- Nike Air 缓震配置专为提升篮球运动表现而设计，实现轻盈舒适的穿着体验
- 橡胶鞋底融入星形纹路，带来出色耐穿性和抓地力
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
产品细节
- 缝制覆面
- 泡绵中底
- 鞋头打孔设计
- 显示颜色： 白色/元素粉
- 款式： DC9486-111
Air Force 1 起源
1982 年，AF1 作为首款搭载 Nike Air 缓震配置的篮球鞋面世，在篮球领域掀起了一场巨大变革，很快便吸引全世界关注的目光。今天，Air Force 1 依然沿袭原版设计，为球员带来改写运动鞋历史的柔软且富有弹性的缓震体验。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。