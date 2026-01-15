Nike Air Force 1 '07 Premium+
女子空军一号运动鞋
¥899
舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。经典 20 世纪 80 年代结构搭配单色风格和匠心细节，让 Nike Air Force 1 '07 Premium+ 女子空军一号运动鞋脱颖而出。
- 显示颜色： 雾灰/金属银/雾灰
- 款式： IO1259-002
其他细节
- Nike Air 缓震配置专为高性能篮球鞋打造，实现轻盈舒适的日常穿着体验
- 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，铸就出众抓地力与耐穿性
产品细节
