Air Force 1 '07 RealTree
男子空军一号运动鞋
¥849
舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Air Force 1 '07 RealTree 男子空军一号运动鞋将经典版型与 Realtree® 迷彩图案巧妙糅合，兼具出众耐穿性与型潮范。
- 显示颜色： 多色/橡皮黄/多色
- 款式： IH1221-900
其他细节
- 织物鞋面，轻盈耐穿
- Nike Air 缓震配置，轻盈缓震
- 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力
产品细节
- 低帮版型
- 加垫鞋口
- 泡绵中底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
