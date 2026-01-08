Nike Air Force 1 '07 SE "CNY" 马年限定脱缰系列
新年款男子空军一号运动鞋
¥899
2026 年将迎来马年。Nike Air Force 1 '07 SE "CNY" 马年限定脱缰系列新年款男子空军一号运动鞋致敬代表勇气、财富和荣誉的骏马，喜迎农历新年。后跟饰有飞马祥云图案，旨在庆贺马年。这款 AF1 沿袭经典版型，采用天然皮革与合成材质组合鞋面。
- 显示颜色： 幻影灰白/帆白/幻影灰白/白色
- 款式： IQ1119-011
Nike Air Force 1 '07 SE "CNY" 马年限定脱缰系列
¥899
2026 年将迎来马年。Nike Air Force 1 '07 SE "CNY" 马年限定脱缰系列新年款男子空军一号运动鞋致敬代表勇气、财富和荣誉的骏马，喜迎农历新年。后跟饰有飞马祥云图案，旨在庆贺马年。这款 AF1 沿袭经典版型，采用天然皮革与合成材质组合鞋面。
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合鞋面结合鞋头打孔设计，透气舒适
- Nike Air 缓震配置，轻盈缓震
- 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力
产品细节
- 加垫鞋口
- 泡绵中底
- 显示颜色： 幻影灰白/帆白/幻影灰白/白色
- 款式： IQ1119-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。