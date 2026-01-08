2026 年将迎来马年。Nike Air Force 1 '07 SE "CNY" 马年限定脱缰系列新年款男子空军一号运动鞋致敬代表勇气、财富和荣誉的骏马，喜迎农历新年。后跟饰有飞马祥云图案，旨在庆贺马年。这款 AF1 沿袭经典版型，采用天然皮革与合成材质组合鞋面。

