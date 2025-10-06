Nike Air Force 1 '07 WB
男子空军一号运动鞋
¥949
舒适、耐穿、隽永，AF1 凭实力备受追捧。 Nike Air Force 1 '07 WB 男子空军一号运动鞋采用圆形鞋带和顶部六角螺母状鞋眼等工装靴细节，造就硬朗风范，令你在球场内外都能时尚有型。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： CJ9179-001
其他细节
- 柔软皮革鞋面结合鞋头打孔设计，透气舒适
- Nike Air 缓震配置专为高性能篮球鞋打造，实现轻盈舒适的日常穿着体验
- 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，铸就出众抓地力与耐穿性
产品细节
- 加垫鞋口
- 泡绵中底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
