 
Nike Air Force 1 GORE-TEX 男子空军一号防水运动鞋 - 幻影灰白/浅银/浅骨色/黑

Nike Air Force 1 GORE-TEX

男子空军一号防水运动鞋

22% 折让
幻影灰白/浅银/浅骨色/黑
动物群棕/红杉绿/黑/亮橙色

Nike Air Force 1 GORE-TEX 男子空军一号防水运动鞋焕新演绎经典 Air Force 1，彰显街头出众风范，同时融入 GORE-TEX 防水技术。采用经典鞋带，结合 GORE-TEX 材料，后跟外侧融入 GORE-TEX 标志。


  • 显示颜色： 幻影灰白/浅银/浅骨色/黑
  • 款式： CK2630-004

Nike Air Force 1 GORE-TEX

22% 折让

Nike Air Force 1 GORE-TEX 男子空军一号防水运动鞋焕新演绎经典 Air Force 1，彰显街头出众风范，同时融入 GORE-TEX 防水技术。采用经典鞋带，结合 GORE-TEX 材料，后跟外侧融入 GORE-TEX 标志。

干爽体验

GORE-TEX 材料，赋予双足干爽的舒适体验。

非凡舒适

Nike Air 缓震配置提供出色缓震效果，加垫鞋口设计缔造柔软舒适的穿着感受。

强劲抓地

橡胶外底，缔造出色抓地力和耐穿性。

出众外观

织物和皮革组合鞋面，透气性出众，塑就优质外观。

产品细节

  • 后跟外侧和鞋舌饰以 GORE-TEX 标志
  • 显示颜色： 幻影灰白/浅银/浅骨色/黑
  • 款式： CK2630-004

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。