 
Nike Air Force 1 LE 大童空军一号运动鞋板鞋 - 白色/白色

Nike Air Force 1 LE

空军一号大童运动鞋板鞋

¥649

匠心设计造就传奇鞋款。Nike Air Force 1 LE 大童空军一号运动鞋焕新演绎 1982 年经典篮球鞋款，以简洁配色塑就出众日常风范。该款运动鞋沿袭出色耐穿性、非凡脚感和 Air 设计，专为经典鞋款爱好者而打造。


  • 显示颜色： 白色/白色
  • 款式： DH2920-111

Nike Air Force 1 LE

¥649

致敬传奇

匠心设计造就传奇鞋款。Nike Air Force 1 LE 大童空军一号运动鞋焕新演绎 1982 年经典篮球鞋款，以简洁配色塑就出众日常风范。该款运动鞋沿袭出色耐穿性、非凡脚感和 Air 设计，专为经典鞋款爱好者而打造。

其他细节

  • 天然皮革鞋面，经久耐穿，易于清洁
  • 鞋底加入内嵌式 Air 缓震技术，塑就经典缓震性能
  • 橡胶鞋底，缔造非凡抓地力

产品细节

  • 包边鞋底结构
  • 鞋头打孔设计
  • 显示颜色： 白色/白色
  • 款式： DH2920-111

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。