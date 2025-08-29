Nike Air Force 1 LE
空军一号大童运动鞋板鞋
¥649
匠心设计造就传奇鞋款。Nike Air Force 1 LE 大童空军一号运动鞋焕新演绎 1982 年经典篮球鞋款，以简洁配色塑就出众日常风范。该款运动鞋沿袭出色耐穿性、非凡脚感和 Air 设计，专为经典鞋款爱好者而打造。
- 显示颜色： 白色/白色
- 款式： DH2920-111
致敬传奇
其他细节
- 天然皮革鞋面，经久耐穿，易于清洁
- 鞋底加入内嵌式 Air 缓震技术，塑就经典缓震性能
- 橡胶鞋底，缔造非凡抓地力
产品细节
- 包边鞋底结构
- 鞋头打孔设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
