 
Nike Air Force 1 LV8 大童空军一号运动鞋 - 浅卡其/黑

Nike Air Force 1 LV8

大童空军一号运动鞋

15% 折让
浅卡其/黑
黑/绣球花紫

Nike Air Force 1 LV8 大童空军一号运动鞋采用皮革材料，经久耐穿，型格不凡，彰显经典风范。


  • 显示颜色： 浅卡其/黑
  • 款式： HJ4563-200

Nike Air Force 1 LV8

15% 折让

Nike Air Force 1 LV8 大童空军一号运动鞋采用皮革材料，经久耐穿，型格不凡，彰显经典风范。

其他细节

  • Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现轻盈舒适的日常穿着体验
  • 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
  • 圆形底纹起初专为助力篮球运动员在球场上完成转身动作而设计，结合橡胶鞋底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 经典鞋带
  • 鞋头打孔设计
  • 显示颜色： 浅卡其/黑
  • 款式： HJ4563-200

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    35.5: 鞋内长 23.2

    36: 鞋内长 23.8

    36.5: 鞋内长 24.2

    37.5: 鞋内长 24.6

    38: 鞋内长 25

    38.5: 鞋内长 25.4

    39: 鞋内长 25.8

    40: 鞋内长 26.4

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

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    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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