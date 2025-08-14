Nike Air Force 1 LV8
大童空军一号运动鞋
21% 折让
不论是即兴起舞还是花式炫技，Nike Air Force 1 LV8 (GS) 大童空军一号运动童鞋皆能令你跟上节奏，燃动全场。 醒目细节、耐穿合成材质结合舒适 Air 缓震配置，塑就 AF1 一如既往的传奇风范和舒适脚感。 克莱因蓝配色搭配反光细节，让你的步伐闪耀夺目。
- 显示颜色： 白色/白色/尘光子色/白色
- 款式： FB1844-111
Nike Air Force 1 LV8
21% 折让
不论是即兴起舞还是花式炫技，Nike Air Force 1 LV8 (GS) 大童空军一号运动童鞋皆能令你跟上节奏，燃动全场。 醒目细节、耐穿合成材质结合舒适 Air 缓震配置，塑就 AF1 一如既往的传奇风范和舒适脚感。 克莱因蓝配色搭配反光细节，让你的步伐闪耀夺目。
其他细节
- 反光后饰片搭配鞋头附近的小号反光耐克勾标志，让步伐闪耀出众
- Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现非凡舒适脚感
- 该鞋款采用合成材质鞋面搭配牢固缝线和包边设计，经久耐穿
- 低帮加垫鞋口，造型利落，质感出众
- 橡胶鞋底搭配经典篮球圆形支点设计，铸就出众抓地力与耐穿性
产品细节
- 经典鞋带
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 白色/白色/尘光子色/白色
- 款式： FB1844-111
Air Force 1
Air Force 1 作为篮球鞋佳选首次亮相于 1982 年，并在 90 年代开始崭露头角。 经典的全白 AF1 呈现简约外观，无论在球场还是在街头均备受追崇。 Air Force 1 从嘻哈文化中汲取灵感，融入不同配色设计，推出各式特别联名款，成为广受青睐的经典运动鞋。 该基本款至今已经过 2000 余次迭代革新，对时尚、音乐和运动鞋文化均产生了巨大的影响。
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 23
36: 鞋内长 23.4
36.5: 鞋内长 23.8
37.5: 鞋内长 24
38: 鞋内长 24.6
38.5: 鞋内长 24.8
39: 鞋内长 25.2
40: 鞋内长 25.8
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。