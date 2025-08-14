Nike Air Force 1 LV8

¥549 ¥699 21% 折让

不论是即兴起舞还是花式炫技，Nike Air Force 1 LV8 (GS) 大童空军一号运动童鞋皆能令你跟上节奏，燃动全场。 醒目细节、耐穿合成材质结合舒适 Air 缓震配置，塑就 AF1 一如既往的传奇风范和舒适脚感。 克莱因蓝配色搭配反光细节，让你的步伐闪耀夺目。

其他细节 反光后饰片搭配鞋头附近的小号反光耐克勾标志，让步伐闪耀出众

Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现非凡舒适脚感

该鞋款采用合成材质鞋面搭配牢固缝线和包边设计，经久耐穿

低帮加垫鞋口，造型利落，质感出众

橡胶鞋底搭配经典篮球圆形支点设计，铸就出众抓地力与耐穿性

产品细节 经典鞋带

反光细节

不适合用作个人防护装备 (PPE)

显示颜色： 白色/白色/尘光子色/白色

款式： FB1844-111