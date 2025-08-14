Nike Air Force 1 LV8
大童空军一号运动鞋
21% 折让
Nike Air Force 1 LV8 大童空军一号运动鞋采用天然皮革与合成材质组合材料，经久耐穿，型格不凡，彰显经典风范。
- 显示颜色： 白色/蒸气绿/白色
- 款式： HJ4560-101
其他细节
- Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现轻盈舒适的日常穿着体验
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
- 圆形底纹起初专为助力篮球运动员在球场上完成转身动作而设计，结合橡胶鞋底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 鞋头打孔设计
- 显示颜色： 白色/蒸气绿/白色
- 款式： HJ4560-101
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 23
36: 鞋内长 23.6
36.5: 鞋内长 23.8
37.5: 鞋内长 24.2
38: 鞋内长 24.6
38.5: 鞋内长 24.8
39: 鞋内长 25.2
40: 鞋内长 25.6
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
