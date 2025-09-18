Nike Air Force 1 LV8
大童空军一号运动鞋
21% 折让
Nike Air Force 1 LV8 大童空军一号运动鞋延续经典之作，如今与 40 多年前首度面世时一样潮酷。柔软皮革、舒适 Nike Air 缓震配置结合抓地力强劲的外底，塑就人气日常单品。
- 显示颜色： 白色/白色/冰川蓝/多色
- 款式： IB8890-191
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合设计，演绎传统格调，缔造出众耐穿性和支撑力，再现 1982 年亮相的 AF1 风范
- 后跟 Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，致力实现非凡舒适脚感
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
- 圆形底纹起初专为助力篮球运动员在球场上完成转身动作而设计，结合橡胶鞋底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 泡绵中底
Air Force 1
Air Force 1 作为篮球鞋佳选首次亮相于 1982 年，并在 90 年代开始崭露头角。 经典的全白 AF1 呈现简约外观，无论在球场还是在街头均备受追崇。 Air Force 1 从嘻哈文化中汲取灵感，推出各式特别联名款和不同配色版本，成为广受青睐的经典运动鞋。 该基本款至今已经过 2000 余次迭代革新，对时尚、音乐和运动鞋文化均产生了巨大的影响。
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 23.1
36: 鞋内长 23.7
36.5: 鞋内长 24.3
37.5: 鞋内长 24.7
38: 鞋内长 25
38.5: 鞋内长 25.5
39: 鞋内长 25.8
40: 鞋内长 26.1
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
