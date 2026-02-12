90 年代是一个别有韵味的经典时代。而 AF1？是一双别具匠心的经典鞋款。Nike Air Force 1 LV8 2 大童空军一号运动鞋融蕴这两大经典，采用顺滑耐穿皮革，匠心演绎撞色设计，唤起对过往时代的追忆；后跟搭载经典 Nike Air 缓震配置，谱写 AF1 新篇章，令你彰显传奇风采。

显示颜色： 闪电蓝/橡皮中褐/灰黑

款式： HV4760-400