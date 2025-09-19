 
Nike Air Force 1 LV8 3 大童空军一号运动鞋 - 帆白/帆白/帆白/天青石蓝

¥699
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike 经典， 风靡球场。 Nike Air Force 1 LV8 3 大童空军一号运动鞋采用天然皮革材料，经久耐穿，彰显独特隽永格调。 足底搭载泡绵和后跟 Nike Air 缓震配置，缔造非凡舒适的日常运动体验。


  • 显示颜色： 帆白/帆白/帆白/天青石蓝
  • 款式： IM6697-141

其他细节

  • 后跟内嵌式 Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，致力实现非凡舒适脚感
  • 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
  • 别致凸起耐克勾标志，彰显出众风范
  • 橡胶外底，打造出众抓地力与耐穿性
  • 圆形底纹趣味盎然，起初专为助力篮球运动员在球场完成转身动作而设计

产品细节

  • 经典鞋带
  • 鞋头打孔设计
  • 皮革鞋面
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。