Nike Air Force 1 LV8 3
大童空军一号运动鞋
10% 折让
Nike 经典， 风靡球场。 Nike Air Force 1 LV8 3 大童空军一号运动鞋采用天然皮革材料，经久耐穿，彰显独特隽永格调。 足底搭载泡绵和后跟 Nike Air 缓震配置，缔造非凡舒适的日常运动体验。
- 显示颜色： 帆白/帆白/帆白/天青石蓝
- 款式： IM6697-141
其他细节
- 后跟内嵌式 Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，致力实现非凡舒适脚感
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
- 别致凸起耐克勾标志，彰显出众风范
- 橡胶外底，打造出众抓地力与耐穿性
- 圆形底纹趣味盎然，起初专为助力篮球运动员在球场完成转身动作而设计
产品细节
- 经典鞋带
- 鞋头打孔设计
- 皮革鞋面
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
