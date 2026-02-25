Nike Air Force 1 Mid '07
男子空军一号运动鞋
22% 折让
Nike Air Force 1 Mid '07 男子空军一号运动鞋集一系列出众特性于一身，搭配利落覆面、醒目装饰和恰到好处的经典元素，让你魅力四射。加垫中帮鞋口，巧搭经典魔术贴粘扣，塑就传统篮球鞋的舒适脚感；鞋头打孔设计，有助双足保持干爽。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： CW2289-001
AF1 传统风范
其他细节
- 鞋款兼具非凡舒适度和出众耐穿性
- 从耐穿缝制覆面、皮革鞋面到便于穿脱的设计，皆可为你打造出色包覆效果，从住宅区到商业区以及其他不同场所皆适宜穿着此鞋款
- Nike Air 缓震配置专为篮球运动匠心设计，缔造非凡舒适感受；鞋口和鞋舌采用加垫设计，营造柔软迈步体验
- 利落鞋面，易于清洁，打造场外理想之选；中帮设计搭配包边鞋底，彰显篮球风范
- 集传统设计、出众外观和舒适脚感于一身
产品细节
- 泡绵中底
- 系带系统结合不对称的鞋眼设计
- 魔术贴粘扣设计，塑就专属造型和贴合感受
- 鞋头打孔设计
- 橡胶鞋底，兼顾出色抓地力与耐穿性
Air Force 1 起源
1982 年，AF1 作为首款搭载 Nike Air 缓震配置的篮球鞋面世，在篮球领域掀起了一场巨大变革，很快便吸引全世界关注的目光。今天，Air Force 1 依然沿袭原版设计，为球员带来改写运动鞋历史的柔软且富有弹性的缓震体验。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
