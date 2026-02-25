Nike Air Force 1 Shadow
女子空军一号运动鞋轻盈板鞋
22% 折让
Nike Air Force 1 Shadow 女子空军一号运动鞋为经典篮球鞋款设计增添趣味，凸显俏皮风格。该鞋款采用分层设计，搭配双重品牌标志与增高中底，彰显 AF1 系列的焕新醒目外观。
- 显示颜色： 白色/亮橙色/暗赤褐
- 款式： CI0919-124
Nike Air Force 1 Shadow
多层次外观
鞋眼、挡泥片、后饰片和耐克勾标志皆为双重设计，营造多层次造型。
轻盈舒适
泡绵中底搭配凹槽外底，营造轻盈灵活、舒适非凡的脚感。
经典造型
该鞋款承袭元年款 AF1 的经典造型，厚实中底设计辨识度高且不失比例设计感。
产品细节
- 优质材质组合设计
- 外底橡胶镶边
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
