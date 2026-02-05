Nike Air Force 1 Shadow
女子空军一号运动鞋
10% 折让
Nike Air Force 1 Shadow 女子空军一号运动鞋让经典篮球鞋款设计增添趣味，凸显俏皮风格。此鞋款采用分层设计、双重品牌标志与增高中底，凸显 AF1 经典传承，趣味加倍。
- 显示颜色： 帆白/落日红/浅军械蓝/黑
- 款式： CU8591-101
其他细节
- 鞋眼、挡泥片、后跟饰片和 Swoosh 标志均采用双重设计，彰显分层美感，柔软皮革助力打造出色外观
- Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现轻盈舒适的日常穿着体验
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
- 鞋面采用皮革、织物与合成材质，结合缝线覆面，缔造传统风范，带来出色耐穿性和支撑力
产品细节
- 泡绵中底
- 鞋底橡胶镶边设计
- 鞋头打孔设计
- 显示颜色： 帆白/落日红/浅军械蓝/黑
- 款式： CU8591-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
