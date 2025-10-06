Nike Air Force 1 Wild
女子空军一号运动鞋板鞋
47% 折让
户外活动充满活力，Nike Air Force 1 Wild 女子空军一号运动鞋也是如此。 实用系带系统、耐穿材料结合牢固缝线，大胆焕新经典 AF1 设计。 织物包覆中底轻盈柔韧，后跟添加额外衬垫，带来出色舒适感。 刺绣装饰与鞋款工艺细节形成鲜明对比，打造出百搭实穿的外观。
- 显示颜色： 小马棕/浅矿石紫/亚麻/小马棕
- 款式： FB2348-202
出众格调
圆形鞋带、织带环、传统鞋眼三管齐下，构成出色的系带系统。 鞋舌舒适非凡；缝线设计，打造出色耐穿性。
经久耐穿，精致格调
耐穿织物结合实穿细节，塑就出众 AF1，让你爱不释手。
轻盈质感
中底轻盈柔韧，橡胶外底铸就非凡抓地力。
其他细节
- 低帮加垫鞋口，造型利落，质感出众
- Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现非凡舒适脚感
- 橡胶外底搭配篮球圆形支点设计，铸就非凡抓地力，尽显经典风范
产品细节
Air Force 1
Air Force 1 作为篮球鞋佳选首次亮相于 1982 年，并在 90 年代开始崭露头角。 经典的全白 AF1 呈现简约外观，无论在球场还是在街头均备受追崇。 Air Force 1 从嘻哈文化中汲取灵感，推出各式特别联名款和不同配色版本，成为广受青睐的经典运动鞋。 该基本款至今已经过 2000 余次迭代革新，对时尚、音乐和运动鞋文化均产生了巨大的影响。
