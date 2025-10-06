Nike Air Force 1 Wild

¥499 ¥949 47% 折让

户外活动充满活力，Nike Air Force 1 Wild 女子空军一号运动鞋也是如此。 实用系带系统、耐穿材料结合牢固缝线，大胆焕新经典 AF1 设计。 织物包覆中底轻盈柔韧，后跟添加额外衬垫，带来出色舒适感。 刺绣装饰与鞋款工艺细节形成鲜明对比，打造出百搭实穿的外观。

Air Force 1

Air Force 1 作为篮球鞋佳选首次亮相于 1982 年，并在 90 年代开始崭露头角。 经典的全白 AF1 呈现简约外观，无论在球场还是在街头均备受追崇。 Air Force 1 从嘻哈文化中汲取灵感，推出各式特别联名款和不同配色版本，成为广受青睐的经典运动鞋。 该基本款至今已经过 2000 余次迭代革新，对时尚、音乐和运动鞋文化均产生了巨大的影响。