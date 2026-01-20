Nike Air
Hybrid 男子全长拉链开襟机能风夹克
¥749
运动风格，日常穿搭新设计。Nike Air Hybrid 男子全长拉链开襟机能风夹克采用不易撕裂梭织面料，提供出众包覆效果。衣身两侧和衣袖内侧采用弹性拼接设计，带来清爽舒适的穿着体验，并提升整体的活动灵活度。宽松版型，便于轻松叠搭。
- 显示颜色： 浅骨色/黑/白色
- 款式： IO0559-072
产品细节
- 背面刺绣标志
- 双向拉链
- 风帽背面搭配松紧抽绳
- 插手口袋
- 弹性下摆和袖口
- 面料：100% 聚酯纤维。拼接：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。里料：100% 锦纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
