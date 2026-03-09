 
Nike Air Hybrid 男子全长拉链开襟机能风夹克 - 烟灰/黑/白色

Nike Air

Hybrid 男子全长拉链开襟机能风夹克

10% 折让
烟灰/黑/白色
浅骨色/黑/白色

运动风格，日常穿搭新设计。Nike Air Hybrid 男子全长拉链开襟机能风夹克采用不易撕裂梭织面料，提供出众包覆效果。衣身两侧和衣袖内侧采用弹性拼接设计，带来清爽舒适的穿着体验，并提升整体的活动灵活度。宽松版型，便于轻松叠搭。


  • 显示颜色： 烟灰/黑/白色
  • 款式： IO0559-084

Nike Air

10% 折让

产品细节

  • 背面刺绣标志
  • 双向拉链
  • 风帽背面搭配松紧抽绳
  • 插手口袋
  • 弹性下摆和袖口
  • 面料：100% 聚酯纤维。拼接：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。里料：100% 锦纶
  • 可机洗
