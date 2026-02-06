 
Nike Air Hybrid 男子机能风长裤 - 黑/黑/白色

Nike Air

Hybrid 男子机能风长裤

¥699

运动风格，日常穿搭新设计。Nike Air Hybrid 男子机能风长裤采用略带弹性的梭织面料，塑就休闲舒适感受。膝盖部位拼接设计，实用耐穿。标准版型搭配弹性裤管口，在鞋子上方稳固贴合。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： IO0571-010

Nike Air

¥699

运动风格，日常穿搭新设计。Nike Air Hybrid 男子机能风长裤采用略带弹性的梭织面料，塑就休闲舒适感受。膝盖部位拼接设计，实用耐穿。标准版型搭配弹性裤管口，在鞋子上方稳固贴合。

产品细节

  • 刺绣标志
  • 梭织滚边
  • 裤管上部采用网眼布拼接里料
  • 裤管下部采用梭织拼接里料
  • 插手口袋
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。拼接/上部里料：100% 聚酯纤维。 下部里料：100% 锦纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： IO0571-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。