Nike Air
Hybrid 男子机能风长裤
¥699
运动风格，日常穿搭新设计。Nike Air Hybrid 男子机能风长裤采用略带弹性的梭织面料，塑就休闲舒适感受。膝盖部位拼接设计，实用耐穿。标准版型搭配弹性裤管口，在鞋子上方稳固贴合。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： IO0571-010
Nike Air
¥699
运动风格，日常穿搭新设计。Nike Air Hybrid 男子机能风长裤采用略带弹性的梭织面料，塑就休闲舒适感受。膝盖部位拼接设计，实用耐穿。标准版型搭配弹性裤管口，在鞋子上方稳固贴合。
产品细节
- 刺绣标志
- 梭织滚边
- 裤管上部采用网眼布拼接里料
- 裤管下部采用梭织拼接里料
- 插手口袋
- 弹性腰部搭配抽绳
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。拼接/上部里料：100% 聚酯纤维。 下部里料：100% 锦纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： IO0571-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。