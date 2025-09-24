 
Air Jordan 女子运动夹克 - 黑

Air Jordan

女子运动夹克

¥1,099
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

经典运动风范，融合 Jordan 传奇魅力。 Air Jordan 女子运动夹克采用易于叠搭的宽松版型，塑就舒适的穿着体验。 精致细节设计，彰显 Jumpman 传奇风尚。


  • 显示颜色：
  • 款式： HV0304-010

其他细节

  • 肩部、胸部和衣身采用宽松设计，助力自如畅动，轻松叠搭
  • 隐藏式拉链口袋，便于安全存放随身物品

产品细节

  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 手洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。