Air Jordan
男子防风拒水运动夹克
34% 折让
经典运动风范，融合 Jordan 传奇魅力。Air Jordan 男子防风拒水运动夹克采用易于叠搭的宽松版型，塑就轻盈舒适的穿着体验。精致细节设计，彰显 Jumpman 传奇风尚。
- 显示颜色： 灰黑
- 款式： HV0082-045
其他细节
梭织面料质感顺滑，轻盈耐穿两个侧边口袋，便于快速收纳物品
产品细节
- 大身面料/口袋（手背侧）：100% 锦纶。背后面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 灰黑
- 款式： HV0082-045
