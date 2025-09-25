Air Jordan
男子防风拒水运动裤
¥999
Air Jordan 男子防风拒水运动裤采用经典设计，为舒适复古运动风带来精致格调。 弹性腰部搭配内置抽绳，打造理想贴合感；假门襟设计，塑就传统外观。
- 显示颜色： 灰黑
- 款式： HV0084-045
其他细节
- 背面和侧边配有口袋，提供多种储物选择
- 弹性腰部搭配内置抽绳，打造恰到好处的贴合感
产品细节
- 大身面料/侧边口袋/后侧口袋包（手背侧）：100% 锦纶。背后面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
