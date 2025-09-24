 
Air Jordan 1 Brooklyn 女子运动靴 - 浅英国褐/浅英国褐/浅英国褐/浅英国褐

女子运动靴

¥1,199
浅英国褐/浅英国褐/浅英国褐/浅英国褐
巴洛克棕/巴洛克棕/巴洛克棕/巴洛克棕
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

整装待发，尽情凌跃。 Air Jordan 1 Brooklyn 女子运动靴采用醒目设计，经久耐穿，可轻松穿搭。 奢华皮革结合厚实鞋底，塑就个性风范。 外底融入加大凸起纹路，巧搭 Nike Air 缓震配置，塑就出众支撑的迈步体验。 后跟模压 Jumpman 图案，彰显经典篮球风范。


  • 显示颜色： 浅英国褐/浅英国褐/浅英国褐/浅英国褐
  • 款式： IO8742-281

Air Jordan 1 Brooklyn

其他细节

  • 提拉设计，便于穿脱；橡胶外底，兼具时尚感与功能性；鞋侧壁的设计灵感源自传奇 AJ1
  • 质感柔软而结实的中底巧搭泡绵鞋口，塑就出色的支撑力和缓震效果
  • 后跟搭载 Nike Air，塑就缓震迈步体验
  • 鞋头采用打孔设计，为双足带来透气效果
  • 加高外底，缔造非凡舒适感受

产品细节

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。