Air Jordan 1 Brooklyn
女子运动靴
40% 折让
整装待发，尽情凌跃。 Air Jordan 1 Brooklyn 女子运动靴采用醒目设计，经久耐穿，可轻松穿搭。 奢华皮革结合厚实鞋底，塑就个性风范。 外底融入加大凸起纹路，巧搭 Nike Air 缓震配置，塑就出众支撑的迈步体验。 后跟模压 Jumpman 图案，彰显经典篮球风范。
- 显示颜色： 巴洛克棕/巴洛克棕/巴洛克棕/巴洛克棕
- 款式： IO8742-237
Air Jordan 1 Brooklyn
40% 折让
整装待发，尽情凌跃。 Air Jordan 1 Brooklyn 女子运动靴采用醒目设计，经久耐穿，可轻松穿搭。 奢华皮革结合厚实鞋底，塑就个性风范。 外底融入加大凸起纹路，巧搭 Nike Air 缓震配置，塑就出众支撑的迈步体验。 后跟模压 Jumpman 图案，彰显经典篮球风范。
其他细节
- 提拉设计，便于穿脱；橡胶外底，兼具时尚感与功能性；鞋侧壁的设计灵感源自传奇 AJ1
- 质感柔软而结实的中底巧搭泡绵鞋口，塑就出色的支撑力和缓震效果
- 后跟搭载 Nike Air，塑就缓震迈步体验
- 鞋头采用打孔设计，为双足带来透气效果
- 加高外底，缔造非凡舒适感受
产品细节
- 显示颜色： 巴洛克棕/巴洛克棕/巴洛克棕/巴洛克棕
- 款式： IO8742-237
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。