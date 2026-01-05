Air Jordan 1 Brooklyn Low
Jordan 小钢镚女子运动鞋
32% 折让
Air Jordan 1 Brooklyn Low Jordan 小钢镚女子运动鞋采用奢华皮革结合厚实鞋底，带来出众个性风范。外底融入加大凸起纹路，巧搭 Nike Air 缓震配置，塑就出众支撑的迈步体验。后跟模压 Jumpman 图案，彰显经典篮球风范。
- 显示颜色： 麦黄/队红/金属色/煤黑
- 款式： HF3184-700
其他细节
- 天然皮革鞋面，塑就出众外观和质感
- 后跟搭载 Nike Air 缓震配置，塑就缓震迈步体验
- 泡绵中底，缔造支撑力出众的柔软缓震性能
- 鞋头采用打孔设计，为双足带来透气效果
- 加高橡胶外底，缔造非凡舒适感受
产品细节
