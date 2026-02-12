 
Air Jordan 1 Element Low A/T 男子运动鞋 - 中橄榄绿/豹纹绿/红杉绿/中卡其

Air Jordan 1 Element Low A/T

男子运动鞋

28% 折让
中橄榄绿/豹纹绿/红杉绿/中卡其
黑/铁灰/暗烟灰/黑
冰川蓝/淡蓝/浅军械蓝/银

穿上 Air Jordan 1 Element Low A/T 男子运动鞋，一展休闲风范。 经典篮球风格，结合 GORE-TEX 材料与专为户外打造的出众外底，为这款穿搭佳选单品带来时尚新意。


  • 显示颜色： 中橄榄绿/豹纹绿/红杉绿/中卡其
  • 款式： FV4227-201

其他细节

  • 皮革和织物组合设计，塑就出众结构感和透气性
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力，塑就日常佳选

产品细节

  • 经典鞋带
  • 泡绵中底
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

