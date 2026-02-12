Air Jordan 1 Element Low A/T
男子运动鞋
28% 折让
穿上 Air Jordan 1 Element Low A/T 男子运动鞋，一展休闲风范。 经典篮球风格，结合 GORE-TEX 材料与专为户外打造的出众外底，为这款穿搭佳选单品带来时尚新意。
- 显示颜色： 中橄榄绿/豹纹绿/红杉绿/中卡其
- 款式： FV4227-201
Air Jordan 1 Element Low A/T
其他细节
- 皮革和织物组合设计，塑就出众结构感和透气性
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力，塑就日常佳选
产品细节
- 经典鞋带
- 泡绵中底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
