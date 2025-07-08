Air Jordan 1 High OG "Rare Air" 女子运动鞋围绕罕见样品版本上的显著瑕疵打造焕新版本。 当年在球鞋实验室发生了很多 “疯狂” 的事，有瑕疵的 AJ1 样品、不合适的标志位置、奇怪的缝线和错位的包装， 但正是这些“错误”铸就了这款球鞋的独特元素，让它成为备受追捧的潮流佳选， 所以我们称它为 “Rare Air”。

显示颜色： 帆白/浅骨色/朱红

款式： DB4612-100