Air Jordan 1 High OG "Rare Air"
女子运动鞋
10% 折让
Air Jordan 1 High OG "Rare Air" 女子运动鞋围绕罕见样品版本上的显著瑕疵打造焕新版本。 当年在球鞋实验室发生了很多 “疯狂” 的事，有瑕疵的 AJ1 样品、不合适的标志位置、奇怪的缝线和错位的包装， 但正是这些“错误”铸就了这款球鞋的独特元素，让它成为备受追捧的潮流佳选， 所以我们称它为 “Rare Air”。
- 显示颜色： 帆白/浅骨色/朱红
- 款式： DB4612-100
Air Jordan 1 High OG "Rare Air"
10% 折让
Air Jordan 1 High OG "Rare Air" 女子运动鞋围绕罕见样品版本上的显著瑕疵打造焕新版本。 当年在球鞋实验室发生了很多 “疯狂” 的事，有瑕疵的 AJ1 样品、不合适的标志位置、奇怪的缝线和错位的包装， 但正是这些“错误”铸就了这款球鞋的独特元素，让它成为备受追捧的潮流佳选， 所以我们称它为 “Rare Air”。
其他细节
- 翻毛皮耐克勾标志、两脚内侧鞋口的 “NIKE AIR” Wings 标志和梭织鞋舌标签等标志性细节，再现元年款传奇风采
- 后跟鞋底加入内嵌式 Nike Air 缓震技术，塑就轻盈缓震效果
- 鞋面采用皮革打造，缔造柔软耐穿体验
- 橡胶鞋底，塑就出色抓地力
- 包边鞋底结构，焕新演绎该鞋款的经典外观
产品细节
- 鞋口饰有 Wings 标志
- 鞋舌梭织标签
- 鞋舌标签饰有 “Nike” 和耐克勾设计
- 鞋面缝线设计
- 两副鞋带
- 显示颜色： 帆白/浅骨色/朱红
- 款式： DB4612-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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