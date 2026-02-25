Air Jordan 1 High OG "Shattered Backboard"
大童运动鞋
11% 折让
熟悉但不断焕新的经典 Air Jordan 1 鞋款，对当今的运动鞋文化进行了重新演绎。 Air Jordan 1 High OG "Shattered Backboard" 大童运动鞋采用优质皮革和舒适缓震配置，巧搭经典设计细节，彰显出众型格。
- 显示颜色： 黑/帆白/海星橙/黑
- 款式： FD1437-008
Air Jordan 1 High OG "Shattered Backboard"
11% 折让
熟悉但不断焕新的经典 Air Jordan 1 鞋款，对当今的运动鞋文化进行了重新演绎。 Air Jordan 1 High OG "Shattered Backboard" 大童运动鞋采用优质皮革和舒适缓震配置，巧搭经典设计细节，彰显出众型格。
其他细节
- 皮革材质，塑就出众结构感和耐穿性
- 后跟加入内嵌式 Nike Air 缓震技术，营造轻盈缓震体验
- 硬质橡胶外底，提供强劲抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 鞋口饰有 Wings 标志
- 缝制耐克勾标志
- 橡胶抓地设计
- 泡绵中底
- 显示颜色： 黑/帆白/海星橙/黑
- 款式： FD1437-008
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。