 
Air Jordan 1 High OG "Shattered Backboard" 大童运动鞋 - 黑/帆白/海星橙/黑

Air Jordan 1 High OG "Shattered Backboard"

大童运动鞋

11% 折让
黑/帆白/海星橙/黑
黑/棉布白/黑

熟悉但不断焕新的经典 Air Jordan 1 鞋款，对当今的运动鞋文化进行了重新演绎。 Air Jordan 1 High OG "Shattered Backboard" 大童运动鞋采用优质皮革和舒适缓震配置，巧搭经典设计细节，彰显出众型格。


  • 显示颜色： 黑/帆白/海星橙/黑
  • 款式： FD1437-008

其他细节

  • 皮革材质，塑就出众结构感和耐穿性
  • 后跟加入内嵌式 Nike Air 缓震技术，营造轻盈缓震体验
  • 硬质橡胶外底，提供强劲抓地力

产品细节

  • 经典鞋带
  • 鞋口饰有 Wings 标志
  • 缝制耐克勾标志
  • 橡胶抓地设计
  • 泡绵中底
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。