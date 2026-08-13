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Air Jordan 1 Low
大童运动鞋
22% 折让
经典外观，经久耐穿。Air Jordan 1 Low 大童运动鞋将元年款经典设计与优质材料巧妙结合，助孩子尽情畅动。配色 133 为圣诞系列精选配色。
- 显示颜色： 黑/白色/凝视粉
- 款式： 553560-025
Air Jordan 1 Low
22% 折让
经典外观，经久耐穿。Air Jordan 1 Low 大童运动鞋将元年款经典设计与优质材料巧妙结合，助孩子尽情畅动。配色 133 为圣诞系列精选配色。
其他细节
- 优质鞋面，经久耐穿且舒适非凡
- 后跟搭载 Nike Air 气垫，打造轻盈回弹的缓震性能
- 外底融入弯曲凹槽设计
- 橡胶外底，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 显示颜色： 黑/白色/凝视粉
- 款式： 553560-025
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 23
36: 鞋内长 23.4
36.5: 鞋内长 23.6
37.5: 鞋内长 24
38: 鞋内长 24.4
38.5: 鞋内长 25
39: 鞋内长 25.4
40: 鞋内长 25.8
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！该产品部分配色的鞋舌环会有批次差异，与官方宣传图中所呈现的式样可能不完全一致。随机发货，敬请注意，并请酌情选购！
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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