 
Air Jordan 1 Low 男子运动鞋 - 帆白/帆白/泡沫薄荷绿/浅烟灰

Air Jordan 1 Low

男子运动鞋

20% 折让

Air Jordan 1 Low 男子运动鞋从 1985 年面世的元年款汲取设计灵感，采用简洁大方的经典外观，熟悉中带一抹新颖。 此款运动鞋采用经典设计，百搭实穿，助你彰显出众风采。


  • 显示颜色： 帆白/帆白/泡沫薄荷绿/浅烟灰
  • 款式： IO2242-101

Air Jordan 1 Low

20% 折让

Air Jordan 1 Low 男子运动鞋从 1985 年面世的元年款汲取设计灵感，采用简洁大方的经典外观，熟悉中带一抹新颖。 此款运动鞋采用经典设计，百搭实穿，助你彰显出众风采。

其他细节

  • 后跟搭载内嵌式 Air 缓震技术，营造轻盈缓震体验
  • 天然皮革与合成材质组合鞋面经久耐穿，彰显优质风范
  • 硬质橡胶外底，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 帆白/帆白/泡沫薄荷绿/浅烟灰
  • 款式： IO2242-101

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。