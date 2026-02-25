 
Air Jordan 1 Low G 高尔夫球鞋缓震抓地 - 白色/白色/亚麻

Air Jordan 1 Low G

高尔夫球鞋缓震抓地

19% 折让

从发球到之后的推杆，打造非凡表现。Air Jordan 1 Low G 高尔夫球鞋从跨世经典球鞋中汲取灵感，一经问世便迅速成为球场标杆。足底搭载 Nike Air 缓震配置，结合后跟 Wings 标志和一体式抓地底纹设计，助你轻松挥杆，发挥出色表现。鞋款沿袭元年款 AJ1 风范，满足高尔夫球赛的需求，助你舒适迈步。


  • 显示颜色： 白色/白色/亚麻
  • 款式： DD9315-117

从发球到之后的推杆，打造非凡表现。Air Jordan 1 Low G 高尔夫球鞋从跨世经典球鞋中汲取灵感，一经问世便迅速成为球场标杆。足底搭载 Nike Air 缓震配置，结合后跟 Wings 标志和一体式抓地底纹设计，助你轻松挥杆，发挥出色表现。鞋款沿袭元年款 AJ1 风范，满足高尔夫球赛的需求，助你舒适迈步。

经典再现

优质材料结合醒目设计，再现经典外观。

Air 缓震技术

后跟加入内嵌式 Nike Air 缓震技术，缔造缓震迈步体验。

传统风范，强劲抓地

一体式抓地底纹基于元年款外底设计，为前足添加圆形支点。

产品细节

