Air Jordan 1 Low "Game Royal"
男子运动鞋
10% 折让
售罄：
此配色当前无货
Air Jordan 1 Low "Game Royal" 男子运动鞋采用出众配色和纹理设计，焕新演绎经典运动鞋款。 优质材料和装饰，为经典挚爱鞋款注入新颖元素。
- 显示颜色： 白色/游戏宝蓝/帆白/黑
- 款式： CZ0790-140
经典风范
其他细节
- 内嵌式 Air 缓震配置，营造轻盈缓震体验
- 皮革鞋面，舒适耐穿
产品细节
- 后跟饰有 Wings 标志
- 鞋头打孔设计
- 泡绵中底
- 橡胶抓地设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
