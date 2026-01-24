Air Jordan 1 Low Method of Make
女子运动鞋
33% 折让
Air Jordan 1 Low Method of Make 女子运动鞋以匠心设计焕新演绎经典 AJ1 鞋款，打造高辨识度的前卫造型。奢华皮革搭配透气织物拼接，呈现丰富层次感。鞋面饰有立体耐克勾标志，彰显千禧年风范。
- 显示颜色： 暗队红/金属银/椰奶色/暗队红
- 款式： HQ2186-600
其他细节
- 天然皮革、织物与合成材质组合鞋面，塑就出众结构感和耐穿性
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 柔软泡绵中底，轻盈缓震
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 后跟饰有 Wings 标志
- 缝制耐克勾标志
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
