Air Jordan 1 Low SE
大童运动鞋
35% 折让
该特别版 Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋采用匠心设计，旨在致敬人气掌上美食：披萨！顺滑耐穿皮革，助力孩子尽情畅玩；从淋满酱汁的诱人披萨切片汲取灵感，塑就大胆吸睛设计。出众风范，令人心生垂涎之意。
- 显示颜色： 芝麻棕/火焰红/白色/黑
- 款式： HQ2016-200
Air Jordan 1 Low SE
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，缔造出色耐穿性和支撑效果
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 泡绵中底，塑造出众轻盈缓震效果
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 后跟和鞋舌标签饰有 Jumpman 标志
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
